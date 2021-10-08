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عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:05 م
مباراة مصر وليبيا
مباراة مصر وليبيا
الفجر الرياضي
يلتقي بعد قليل، منتخب مصر الأول مع المنتخب الليبي، في المباراة التي ستجمع المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيتم نقل مواجهة مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة بشكل حصري بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2021.

ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11861.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

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