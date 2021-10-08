محمد موسى منتقدًا فيفي عبده: "لا تراعي سنها وتستفز الجمهور" (فيديو)

انتقد الإعلامي محمد موسى قيام الفنانة فيفي عبده بنشر مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" اليوم الجمعة: "فيفي نشرت من كام يوم مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع ولا كأنها واحدة صغيرة، يعني حقيقي هذا المنظر أنا مش مستوعبه ومش فاهم هدف الفنانة من نشر فيديوهات زي دي"



وتساءل حول سبب قيام فيفي عبده بنشر مثل هذا الفيديو، مستطردًا "ازاي واحدة في سن الفنانة فيفي عبده تظهر بالمنظر ده قدام الناس وفي الشارع لا وكمان في السوشيال ميديا".



واستطرد: "بصراحة أنا مستغرب، بالرغم من سنها إلا أنها تستفز الجمهور بمثل هذه التصرفات، ومكتفتش بالهجوم اللي حصل عليها قبل كده بعد رقصها بالبشكير، أنا شايف إنها تعيد النظر وده لسنها ولأولادها ولأحفادها وتراعي شكلها".

