فوز قائمة المستقبل في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا

اعلنت مساء الجمعه اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الاطباء بالمنيا عن فوز قائمة المستقبل والتى تضم كل من: الأطباء أحمد عليوة شحاته، أشرف صيام فوق السن، حسن عرفه حسن، وشريف مدحت زكي تحت السن من فيما خفقت قائمة المستقلين والتى ضمت كل من: طارق العريني، محمود عمر عبد الوهاب، يسري بهجت صادق فوق السن، أحمد جمال، ومحمد ربيع عبد المقصود، تحت السن.



حيث اجريت الانتخابات اليوم الجمعه بين القائمتين تنافس خلالها 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان فوق السن، وآخران تحت السن.



وخصصت نقابة الأطباء قاعة للتصويت بأحد فنادق مدينة المنيا، لعملية التصويت وفرز الأصوات وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



يشار إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب في المنيا كان لهم حق التصويت في الانتخابات، ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى 2020 ويتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة، أو عن طريق أبلكيشن النقابة العامة لأطباء مصر أو من خلال فوري.



وعملية التصويت تتم من خلال 5 استمارات للاقتراع الأولي لنقابة المنيا الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة المنيا الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة- قطاع شمال الصعيد، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.