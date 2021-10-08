أستاذ المناهج: أول مرة أولياء الأمور يعلمون نوعية الأسئلة في الامتحانات (فيديو)

وجه الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، التهنئة إلى جميع طلبة الجامعات والمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.



وقال "شحاتة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "عام جديد فيه حضور ودرجات على الحضور وفيه أنشطة وفيه اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول قبل بداية العام الدراسي".



وأضاف "تم الإعلان على البرامج التعليمية ولأول مرة أولياء الأمور يعلمون نوعية الأسئلة في الامتحانات التي تقيس القدرات العقلية العليا للطلبة وهذا ما حدث في امتحان الثانوية العامة".



وتابع "هناك تطوير بكفاءة لمسيرة التعليم مع التعليم الالكتروني ليكون هناك أوعية لمصادر التعلم والقدرة على الاستقلالية والقدرة على ترجمة فكر الرئيس السيسي لبناء إنسان جديد لمجتمع جديد يبدع ويفكر وله رأي ورؤية وعنده قدرة على المشاركة".