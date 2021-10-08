العبور يصطدم بالتأمين والبلاستيك يواجه إسكو في أقوى مباريات القسم الثالث





تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت التاسع من أكتوبر 2021 منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة .





1- العبور مع مصر للتأمين



يصطدم فريق العبور متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق اتحاد الشرطة بثلاثية نظيفة بفريق مصر للتأمين صاحب المركز السادس بقيادة عصام مرعى وكمال أمين برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق طوخ بهدفين لكل منهما.



2- البلاستيك مع أسكو



يشهد ملعب نادي البلاستيك لقاء الأشقاء بين فريق البلاستيك صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد فكرى الصغير برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق الشمس بهدف لمثله مع فريق أسكو صاحب المركز الرابع بقيادة يأسر محمدى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق التربية والتعليم بهدف دون رد .



3- شبين القناطر مع الغابة



يلتقي فريق شبين القناطر صاحب المركز الثالث بقيادة محمد شعرواى برصيد 3 نقاط بعد احتساب نتيجة مباراة المرج لصالحه مع فريق الغابه صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مصطفى مارين بدون نقاط بعد هزيمته أمام فريق بطا بهدف دون رد.



4- شباب بطا مع اتحاد الشرطة



يخوض فريق بطا صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عابدين برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الغابه بهدف نظيف مواجهه مرتقبة مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الرابع عشر بقيادة توفيق صقر بدون نقاط بعد هزيمته بثلاثية نظيفة من فريق العبور.



5-طوخ مع الشمس





يحل فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق البلاستيك بهدف لمثله ضيفاً على فريق طوخ صاحب المركز السابع بقيادة محمد خطاب بعد تعادله مع فريق مصر للتأمين بهدفين لكل منهما.



6- الماظة مع المرج



يلعب فريق الماظة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد صلاح بدون رصيد بعد هزيمته أمام فريق الأميرية بهدفين نظيفين مع فريق المرج صاحب المركز الثالث عشر بقيادة على سليمان بدون نقاط بعد إلغاء مبارتاتة مع شبين القناطر.



7- التربية والتعليم مع القومى

يشهد ملعب المنطقة المركزية المحروسة لقاء فريق القومي بقيادة كريم دياب مع فريق التربية والتعليم صاحب المركز العاشر بقيادة تامر عبده بدون نقاط بعد هزيمته من فريق أسكو بهدف دون رد.



ترتيب المجموعة السادسة



1- العبور 3 نقاط

2- الأميرية 3 نقاط

3- شبين القناطر 3 نقاط

4- أسكو 3 نقاط

5- شباب بطا 3 نقاط

6- مصر للتأمين نقطة

7- طوخ نقطة

8- الشمس نقطة

9- البلاستيك نقطة

10- التربية والتعليم بدون نقاط

11- ألعابه بدون نقاط

12- الماظة بدون نقاط

13- المرج بدون نقاط

14-اتحاد الشرطة بدون نقاط

15- القومي بدون لعب