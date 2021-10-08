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يحيي الموجي: إنجازات الرئيس السيسي استكمال لعبور أكتوبر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:12 م
يحيى الموجي
يحيى الموجي
داليا الحسين
قال يحيى الموجي، الموسيقار ومؤلف الموسيقي التصويرية، إن فترة حرب أكتوبر المجيدة شهدت أغاني رائعة كثيرة، وظلت عالقة في أذهان المصريين حتى الآن.

وأضاف الموجي خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر على فضائية "CBC"، أن أغاني حرب أكتوبر من الصعب أن تتكرر مرة أخرى، إلا في حالة حدوث حرب أخرى وانتصار كبير على غرار ما تم في العبور.

وتابع: "ما يحدث في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استكمال للعبور، لأن رئيس الجمهورية قدم أشياء عظيمة كثيرة مثل الطرق والمدن الجديدة ومشروع حياة كريمة، وبالنسبة للأغاني الوطنية في السنوات الأخيرة، فقد أعجبني أكثر من أغنية مثل تسلم ايدينك للفنان حسين الجسمي".

من جهته قال محمد عبدالجواد، موسيقار وعازف التشيللو بالفرق الماسية، إنه معجب كثيرًا بأغنية "عاش اللي قال" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والتي أشاد فيها بالرئيس الأسبق محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب وقرار السلام.

وأضاف عبدالجواد، أن المجتمع المصري في حاجة إلى اللون القديم من الأغاني الوطنية لكي تشكل وجدان المصريين مثلما كان عليه الوضع في فترة حرب أكتوبر، موضحًا: "في فترة الحرب كانت الأغاني طالعة من القلب، والمؤلفين والملحنين كانوا بيعملوا اجتماعات عشان يطلعوا العمل في حب مصر، لكن دلوقتي بقينا مفتقدين الحتة دي".

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