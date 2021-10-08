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أحمد جمال: اتربيت على أغاني الفنان الراحل محمد عبدالوهاب

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:25 م
أحمد جمال
أحمد جمال
بسمة عادل
تحدث الفنان أحمد جمال عن كواليس برنامج إكتشاف المواهب أراب أيدول قائلاً:"وقت البرنامج كان بيبقى في حرية لاختيار للأغاني، لكن اللجنه كانت بتبقى عندها الخبره أكثر في اختيار الأغاني، واتربيت على أغاني الفنان الراحل محمد عبد الوهاب".




وتابع من خلال لقائه في احتفال "30 سنة mbc" مع الإعلامية ياسمين عز قائلا: " أول أسبوع من البرنامج كنت أواجه صعوبه وكنت بتأهل نفسياً ، اتفرجت على الموسم الأول عرفت بالصدفه ان في برامج مواهب غنا ولم أكن أعرف البرامج".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية أنتي عجباني التي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر أحمد سرور ومن ألحان أحمد العتباني من توزيع محمد شفيق.

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