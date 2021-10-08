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موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:29 م
الاهلي
الاهلي
على خلاف

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق جيندارميري ناشونال بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضد جيندارميري ناشونال بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

 

وتنقل مواجهة الأهلي ضد جيندارميري ناشونال بطل النيجر في  ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

 

ومن المقرر أن الأهلي موعد لقاء الإياب أمام جيندارميري ناشونال بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 22 و23 و24، أكتوبر الجاري.

 

من الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للتتويج باللقب الثالث على التوالي مع المارد الأحمر.

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