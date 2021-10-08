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يسرا تطرح أغنية "قانون العالم الجديد" من ألبومها الجديد "ستاد القاهرة"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:27 م
المطربة يسرا
المطربة يسرا
مي مرسي


طرحت المطربة يسرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "قانون العالم الجديد" عبر قناتها الشخصية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من ألبومها الجديد "ستاد القاهرة" بعد تعاقدها مع المنتج وليد منصور.

واغنية "قانون العالم الجديد" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو، وحققت ردود أفعال إيجابية علي مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحها مباشرة.

وكان المنتج وليد منصور ويسرا أقاموا مؤخرا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تعاقدهم بعد نجاح أول اغانيهم "ستاد القاهرة" التي طرحت منذ أيام قليلة علي موقع "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وأعلن وليد خلال المؤتمر أنه يري أن يسرا صوت وطريقة غناء مختلفة وواثق من نجاحها مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات علي الساحة الغنائية في مصر خلال فترة قصيرة وستنافس نجمات الصف الأول بقوة.

وعبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع وليد موضحة انه منتج واعي ويسعي دائما للاختلاف وداعم كبير لها منذ قرار عودتها للغناء بعد توقفها في فترة كورونا، مضيفة انها تسعي جاهدة لتحقيق أكبر النجاحات معه، ومن المقرر ان يعلنوا عن عدد كبير من المفاجأت خلال الفترة المقبلة.

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