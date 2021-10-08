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حكاية "بدون ضمان" تحتل التريند في9 دول عربية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:58 م
مسلسل إلا أنا
مسلسل إلا أنا
مي مرسي

إستطاعت حكاية بدون ضمان التي يتم إذاعتها حاليا عبر قنوات الdmc قمة التريند في تسعة دول عربية هي مصر والجزائر ولبنان والسعودية والمغرب والامارات والكويت وقطر والأردن.

لتواصل الحكاية تحقيق النجداح الذي حققته القصص السابقة من إلا انا عبر جزئيها.

الحكاية فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني وسيناريوة وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وبطولة كل من هنادي مهنا وهاجر احمد وأحمد بدير وإسلام جمال وأحمد كشك وسلوى عثمان وحنان سليمان ومن إنتاج تامر مرتضى - أروما ستوديوز.

وبهذا تؤكد الحكاية نجاحها الكبير نقديا وجماهيريا ويواصل العمل إحتفاظه بمكانة الأكثر تأثيرا بين الأعمال التي تتحدث عن قضايا المرأة خصوصا أنه أول الأعمال التي ناقشت قضايا النساء ومشاكلهم الخاصة.

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