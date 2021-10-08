"زوجي الثامن".. علاء الشربيني يتصدر التريند بعد تصريحات سهير رمزي لهذا السبب

آثارت الفنانة سهير رمزي الجدل، عقب لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني أمس، في حلقة خاصة من برنامج "السيرة".



وكشفت "رمزي" خلال لقائها مع وفاء الكيلاني، عن زيجاتها حيث قالت أن زوجها الثامن كان علاء الشربيني، مما جعل الإسم يتصدر التريند، حيث اعتقد البعض أنه الشيف علاء الشربيني.



واختلط الأمر على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أوضحت سهير رمزي في حلقتها أن الذي تزوجته هو رجل الأعمال علاء الشربيني والتي تعد ثامن زيجة لها واستمرت لما يزيد عن 17 عاما.



وكشفت سهير رمزي عن تعارفها بها، حيث كان يملك إحدى شركات السياحة التي سافرت من خلالها إلى السعودية ثم طلب منها الزواج عقب عودتهم لمصر.