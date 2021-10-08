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خبير إعلامي يحذر الأهالي من مسلسل الحبار: "عينكم على ولادكم" (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:08 م
مداخلة الخبير الإعلامي عمرو قورة
مداخلة الخبير الإعلامي عمرو قورة
فايزة عبد السلام
حذر الخبير الإعلامي عمرو قورة، جميع الأسر المصرية من قيام أبنائهم من متابعة المسلسل الكوري "الحبار" الذي يُعرض عبر منصة "نتفليكس" في الوقت الراهن، معتبرًا هذا المسلسل يروج للعنف بين الأطفال والشباب.

وقال "قورة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامجه "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن العصر الحالي لم نشهد له مثيل في التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الترفيه التي تواكبها الأجيال الحالية بسرعة مخيفة للغاية، وهو ما يؤثر على أفكارهم وطريقة تصرفاتهم.

واعتبر الخبير الإعلامي، المسلسل الكوري أحد الأشكال الترفيهية التي تحث على العنف بين الأطفال، مطالبًا أولياء الأمور بالتركيز على ما يتابعه أطفالهم عبر الإنترنت، وراقبتهم بشكل دقيق.

وتدور أحداث مسلسل Squid Game المكون من 9 حلقات حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار أمريكي).

الكلمات المفتاحية

مسلسلات كورية مسلسل الحبار الخبير الإعلامي عمرو قورة

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