"بالبكاء".. أشهر كومبارس في السينما تناشد الرئيس السيسي لسوء حالتها المادية

حلت برنسة عبد الغني، والتي تعد من أشهر الكومبارسات بالسينما، ضيفة في برنامج "ونقول كمان" والمذاع على قناة "النهار".



ووجهت برنسة عبد الغني، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير معاش لها وذلك لسوء حالتها المادية، كما أنها تشعر بإرهاق شديد من العمل ولكن مضطرة لفعل ذلك.



وكشفت برنسة عبد الغني، تفاصيل مأساوية أثناء عملها في عالم الفن كـ كومبارس قائله: " ليس لدينا كارفانات مثل النجوم، ويوم التصوير يصل لـ 150 جنيها فقط".



كما تابعت قائله: "رضيت لكي لا يصرف أحد عليا".