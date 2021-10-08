وزارة الشباب والرياضة تجهز حمامات السباحة في المدينة الشبابية بالأسمرات

في إطار الجهود المضنية التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للاهتمام ورعاية الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية بدأت الوزارة في تجهيز حمامات السباحة بالمدينة الشبابية بالأسمرات وتركيب (غليات) سخانات لإدارة تشغيلها وتجهيزها بشكل متكامل للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

ووفرت وزارة الشباب والرياضة كل الإمكانيات الخاصة بتجهيز حمامات السباحة في المدينة الشبابية بالأسمرات للبدء في تشغيلها من أجل تدريب الأبطال والرياضيين الذين يستعدون لخوض غمار المنافسات المحلية والدولية خلال السنوات القادمة بعد أن أولى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتماما بالغا في الارتقاء بالمدن الشبابية على مستوى الجمهورية بالتجهيزات حسب المواصفات العالمية من أجل ممارسة الرياضة.

وفي إطار دور الدولة المصرية للعناية بالأبطال والرياضيين توصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع القائمين على المدينة الشبابية بالأسمرات وعلى رأسهم محمود فوزي رئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة الشبابية بالأسمرات من أجل الإعداد والتجهيز المتواصل لحمامات السباحة بالمدينة ورفع كفاءتها حتى يتسنى تدريب الأبطال الرياضيين عليها وتجهيزهم بالشكل اللائق استعدادا للمشاركة في كافة البطولات القارية والعالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن هناك اهتماما من الدولة المصرية برفع مستوى الكفاءة لكل الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة داخل المدينة والعمل على تنفيذ كل التعليمات الصادرة من جانب وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بكل الألعاب الرياضية التي يمارسها الشباب داخل المدينة بالأسمرات والتي أصبحت تمثل صرحا رياضيا وشبابيا على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لإستقبال المحافل ورعاية كل الأبطال في كل المنافسات الرياضية والأنشطة المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة بأن هناك استعدادات خاصة في كل الملاعب الرياضية التي تحتضنها المدينة من أجل جاهزيتها التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتماما كبيرا على مدار الفترة الماضية والتي تخص الارتقاء بمستوى الأبطال والرياضيين في شتى الألعاب المختلفة من أجل بناء الأبطال وإعدادهم بالشكل المطلوب وتجهيزهم للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وأشار الوزير الدكتور أشرف صبحي بأن هناك تعليمات مشددة بتوفير كل سبل الراحة والهيكلة والملاعب والبنية التحتية الرياضية والانشائية التي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بالرياضة والرياضيين والأبطال الذين يرفعون إسم مصر عاليا خلال المنافسات القارية والعالمية.