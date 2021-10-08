الرئيس الأمريكي يرفع العقوبات عن كيانين إيرانيين





قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، رفع العقوبات عن كيانين إيرانيين مرتبطين بصناعة الصواريخ، بعدما فرضتها إدارة دونالد ترامب عقوبات عليهما في سبتمبر 2020.

وكانتا تخضعان الكيانان مجموعة ماموت الصناعية (ماموت إندستريز) وفرعها ماموت ديزل، للعقوبات الأمريكية باعتبارهما منتجين وموردين رئيسيين للسلع ذات الاستخدام المزدوج من الدرجة العسكرية لبرامج الصواريخ الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن حذف الكيانين من قائمة العقوبات "لا يعكس أي تغيير في سياسة عقوبات الحكومة الأمريكية تجاه إيران"، مضيفا أنه "لا علاقة لها بجهود التفاوض للعودة إلى الاتفاق النووي".

وكانت وزارة الخزانة قد رفعت العقوبات في يوليو الماضي عن ثلاثة إيرانيين مساهمين ومسيرين للكيانين.