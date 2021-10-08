"خير" عن تصنيف مصر دولة شبه آمنة من كورونا: بلدنا ربنا حاميها (فيديو)



علق الإعلامي محمد علي خير، على تصريحات الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، المتعلقة بتوقعاته بعدم معرفة موعد انتهاء الموجة الرابعة حتى الآن، قائلًا:"الدكتور تاج الدين كان صريح.. وطالما فيه موجة رابعة يبقى من الممكن يكون فيه موجة خامسة".



وأشار "خير"، خلال برنامجه "المصري أفندي"، الذي يُبث عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إلى تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التي قالت فيه إن الموجة الرابعة ستنتهي أكتوبر المقبل، موضحًا أن هذه التصريحات صاحبت الإعلان عن ضرورة الحصول على شهادات التطعيم لمزاولة العمل في الهيئات الحكومية، لاسيما في المدارس والجامعات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.



وأعتبر مقدم برنامج "المصري أفندي"، وصول مصر لنسبة 95% من تطعيم مواطنيها للقاح كورونا حتى الآن، هو السبب الرئيس الذي جعلها دولة شبه آمنة كما فعلت المملكة المتحدة تجاهها، معلقًا: "الدولة دي ربنا حاميها".



