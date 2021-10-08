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هل الحسد له أعراض جسدية؟.. طبيب حالات حرجة يوضح (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:23 م
موافي
موافي
داليا الحسين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الحسد يعد من الغيبيات ولا يوجد له أعراض.

وأوضح خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك من يدعي أن من أعراض الحسد ارتفاع درجات الحرارة والصداع المستمر والترجيع ومع استبعاد الأسباب الطبية يكون ذلك الشخص في تلك الحالة محسود.

وتابع الدكتور حسام موافي أنه من العيب أن تكون الأعراض السابقة مصحوبة بإصابة الشخص بالحسد قائلا: "عيب لما نقول كده في حق الدين"، مؤكدا أن الحسد تم ذكره في القرآن الكريم كغيبيات.

واستطرد الدكتور حسام موافي أن الاقتراب من الغيبيات ليس بالشطارة ولا إعمال للعقل ولكن إعمال العقل في حقائق والغيبيات يجب تركها ومن ضمنها الحسد.

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