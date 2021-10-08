وسط غياب أمني.. فرار جماعي للمهاجرين في طرابلس









تمكن مئات المهاجرين غير الشرعيين بليبيا، اليوم الجمعة، الفرار من أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة طرابلس، وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها داخله.





وأظهرت صور ومقاطع فيديو لحظة هروب المهاجرين من مركز الاحتجاز في حي غوط الشمال، وانتشارهم في شوارع وأحياء العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تعرضهم إلى إطلاق نار، في مشهد أثار الهلع بين سكان العاصمة طرابلس، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية.





ومن جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 5 مهاجرين في إطلاق نار بمركز احتجاز في ليبيا.





ويأتي ذلك بعد أيام من الكشف عن الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها المهجرون غير الشرعيين داخل مقرات الهجرة في طرابلس، حيث تحدثت الأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي عن تعرض المهاجرين واللاجئين في طرابلس للاستخدام المفرط للقوة الذي يصل حد القتل.



