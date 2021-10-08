من ملعب برج العرب.. الخطيب يدعم منتخب مصر أمام ليبيا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على التواجد في استاد برج العرب وذلك عقب عودته مباشرة من المملكة العربية السعودية، وذلك لمساندة منتخب مصر في مباراة ليبيا ،والتي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان محمود الخطيب قد توجه للملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع الماضي لاداء مناسك العمرة.

وقام الخطيب اثناء تواجده بالمملكة بحضور افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب "قبل أن يقوم بتلبية دعوة صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله الفيصل، وحرص في ختام زيارته للملكة على حضور مباراة السعودية واليابان في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره ليبيا حاليًا على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.