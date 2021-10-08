Advertisements

من ملعب برج العرب.. الخطيب يدعم منتخب مصر أمام ليبيا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:28 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على التواجد في استاد برج العرب وذلك عقب عودته مباشرة من المملكة العربية السعودية، وذلك لمساندة منتخب مصر في مباراة ليبيا  ،والتي تقام  مساء اليوم الجمعة  في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة  بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وكان محمود الخطيب قد توجه للملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع الماضي  لاداء مناسك العمرة.

 

  وقام الخطيب اثناء تواجده بالمملكة بحضور افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب "قبل أن يقوم بتلبية دعوة صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله الفيصل، وحرص في ختام زيارته للملكة على حضور  مباراة السعودية واليابان في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

 

ويلتقي منتخب مصر بنظيره ليبيا حاليًا على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر لمواجهة ليبيا محمود الخطيب المملكة العربية السعوديه أس العالم 2022

أخبار تهمك

عاجل - تطور مفاجىء بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مفاجىء من لابورتا عن ميسي

منذ 37 دقيقة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

بكلمات قوية.. لابورتا يحسم مصير كومان في برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليفربول يدرس التعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا فى تصفيات كأس العالم

قبل مواجهة ليبيا.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

بقيادة كيروش.. جهاز منتخب مصر يتابع مباراة الأهلي والطلائع

موعد مباراة منتخب مصر وليبيريا الودية القادمة

قبل مواجهة ليبيا.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

08:05 م

تصريح مفاجىء من لابورتا عن ميسي

09:30 م

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

06:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements