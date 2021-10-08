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أحمد شاكر يستعد لانطلاقة ساخرة جديدة عبر الفضائيات

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يستعد الصحفي أحمد شاكر، لتقديم برنامج رياضي جديد، لمناقشة أبرز القضايا على الساحة الرياضية ولكن بطريقة ساخرة

 

ولم يحسم شاكر وجهته حتى الآن حيث جاري الاتفاق مع أكثر من قناة للظهور عبر شاشتها مع بداية السنة الجديدة.

 

وخاض شاكر أكثر من تجربة سابقة على السوشيال ميديا مثل ماوراء الكواليس، وقصف شبكة، وأتنين واحد وغيرهم

 

يذكر أن شاكر عمل كمعد لأكثر من برنامج رياضي مثل جرة قلم واسمعلاوي وكرة النهاردة والكرة مع شوبير وصدى الرياضة وصدى المونديال واللعبة الحلوة والمدرج والماتش وفي الاستاد.

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