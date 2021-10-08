عضو الشيوخ: محمد صلاح ظاهرة استثنائية في تاريخ كرة القدم العالمية



أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أنه يتابع النجم محمد صلاح كمشجع وليس ككاتب صحفى، قائلا: بحب الكورة من زمان وزملكاوي صميم، لكن محمد صلاح خلاني اتابع الدوري الانجليزي وانا مكنتش بحبه.



وأضاف، خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر القاهرة والناس، أن هناك رجال أعمال مصريين هجروا التشجيع الكروي منذ زمن، وعادوا لمتابعة الكورة وتشجيع فريق نادي ليفربول بسبب محمد صلاح، واهتموا بالكرة انطلاقا من دعم وتشجيع صلاح.



وتابع: النجم محمد صلاح يتقن جوانب عديده من عمله كلاعب كرة قدم، مؤكدًا أنه ظاهرة استثنائية في التاريخ الكروي ليس المصري فقط وانما العالمي ايضا، وباشادت مشجعي كرة القدم في كل انحاء العالم، موضحا أن المصريين يشجعون محمد صلاح بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له صلاح.