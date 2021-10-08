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مجددا.. عطل فني يضرب تطبيقي إنستجرام وماسنجر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر


أبلغ عدد من مستخدمون في أنحاء العالم، اليوم الجمعة، عن عطل جديد يطال عمل تطبيق الصور الشهير أنستجرام، وتطبيق ماسنجر فيسبوك.

وكان مؤسس تليغرام، أعلن انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك، كما ارتفع استخدام سناب شات بأكثر من 20% ليكون الفائز الأكبر بين جميع التطبيقات.

وقالت روسيا إن العطل العالمي، يظهر أن موسكو كانت مُحقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتسبب العطل المفاجئ لفيسبوك ومنصاتها التابعة في إرباك العالم أجمع خلال 6 ساعات، وهو الوقت الذي توقفت فيه خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

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ماسنجر عطل فني إنستجرام

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