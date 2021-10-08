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بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية والمطابع الأميرية للرقمنة الإلكترونية للوثائق

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
وقعت الغرفة التجارية بالجيزة؛ برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمطابع الأميرية لمدة 5 أعوام مقبلة قابلة للتجديد وذلك في إطار الدور التعاونى الذى تقوم به الغرفة التجارية للتعاون مع الهيئات المؤسسات الحكومية بغرض زيادة الخدمات للتجار والغرفة في نفس الوقت.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن البروتوكول يأتي في إطار النهج الذى تقوم به الغرفة بشأن توفير أكبر عدد من الخدمات بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة من أجل التنسيق المثمر بهدف توفير الوقت والجهد بما يخدم المصلحة العامة والحركة الاقتصادية والتجارية في نفس الوقت.

وأوضح إمبابي في بيان صادر عن الغرفة أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق 6 بنود رئيسية وهي طبع وتوريد جميع المطبوعات الخاصة بالغرفة من دفاتر وسجلات وخلافه، إضافة إلى توريد ورق الطباعة والتصوير بكافة أنواعه وأوزانه، تقديم موسوعة التشريعات والقوانين والأحكام المصرية، الاستعانة بالفنيين بالهيئة في الدعم الفني واللوجيستى والأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمى للوثائق والمستندات والملفات، والحملات الدعائية والبانرات.

الكلمات المفتاحية

المطابع الاميرية الغرف التجارية الجيزة اخبار الاقتصاد

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