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شاهد .. إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحر الأحمر (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمد طه
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر، الفرعية برئاسة المستشار عبدالعزيز العزالي، نتائج فرز أصوات الاقتراع للتجديد النصفى لأطباء البحر الأحمر.


وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من الطيبين حمادة أبوالحجاج ومحمد السيسي بمقعدي فوق السن، وفوز الطيبين محمد ثروت وبشير رمضان بمقعدي تحت السن.

كانت لجان الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساءً تحت إشراف قضائي كامل وشهدت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر إقبالًا ضعيفًا من الأطباء بمقر النقابة بالغردقة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

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