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الباز عن جولات السيسي التفقدية: لم يعد يوم إجازة.. وأصبح طقس أسبوعي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:38 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
علق الإعلامي محمد الباز على جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية كل يوم جمعة، قائلًا "لم يبق يوم إجازة، والرئيس بقى عنده طقس أسبوعي يتفقد أعمال البناء والتعمير الموجودة في كل مكان".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة أن الرئيس السيسي تفقد اليوم امتداد طريق وصلة "أم القمر" والذي يربط بين طريق القاهرة- الإسماعيلية وطريق القاهرة-السويس حتى العين السخنة.

وكان تفقد الرئيس السيسي، الكوبري المار اعلى تقاطع طريق ام القمر مع طريق القطامية العين السخنة اليوم الجمعة

وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين علي المشروع، كما حرص علي كتابة كلمات التقدير علي لوحة المشروع جاء بها: "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في انشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".

كما يهدف طريق أم القمر الي تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الاخري مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد بعد ظهر اليوم الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة ام القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

الكلمات المفتاحية

طريق القطامية العين السخنة طريق أم القمر تفقد الرئيس الفجر

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