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عاجل.. مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء حادث مروع في الإسماعيلية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:40 م
ارشيفيه
ارشيفيه
هشام إسماعيل
لقي سائق مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بينما أصيب 5 أخرين بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل محملة بمواد بترولية علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي بالقرب من مركز ومدينة فايد.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم " 7635 ص. ق. ي " مع سيارة نقل محملة بمواد بترولية علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي بالقرب من مركز ومدينة فايد مما أسفر عن مصرع المدعو، علي عطية حسين 40 عامًا.

بينما أصيب كل من محمد حامد عبد الوهاب 37 عامًا، مقيم الأقصر، وربيع سليمان إبراهيم 60 عامًا، مقيم فايد، والطاهر محمد الطاهر 53 عامًا، مقيم حي السلام الإسماعيلية، وحمدية عباس محمود 46 عامًا، وسماح الطيب حسين 63 عامًا.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل جميع المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل جثة المتوفي بثلاجة ذات المستشفي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

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