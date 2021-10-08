التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة مصر وليبيا بتصفيات المونديال

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا، في الجولة الثالثة لتصفيات مونديال قطر 2022.

وبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه أكرم توفيق وأحمد حجازي، والونش وفتوح، وفي الوسط النني والسولية والسعيد، وفي الهجوم مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش.

وقدم منتخب مصر شوط أول مميز، رغم عدم ترجمة سيطرته إلى هدف.

وشهدت الدقيقة 20 من الشوط الأول، أخطر فرص منتخب مصر، بعدما مرر صلاح كرة رائعة إلى مصطفى محمد الذي مرت من أمامه ليدخل هو المرمى بدلا من الكرة.

وفي الدقيقة 40، جاءت أخطر فرص منتخب ليبيا عن طريق محمد زعبيه، الذي سدد كرة قوية ارتطت بعارضة الشناوي.





وسدد صلاح ركلة حرة في الدقيقة 45 بشكل رائع، ولكن حارس منتخب ليبيا تصدى لها.