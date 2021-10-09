خبراء يكشفون عن تفاصيل الصراع داخل جماعة الإخوان الإرهابية

أصبحت جماعة الإخوان الإرهابية تعاني من صراع داخل بين قيادات الجماعة وذلك من أجل الهيمنة والسيطرة علي الجماعة، بعد تقارب وجهات النظر بين مصر وتركيا وقطر، ولكن في الحقيقة هذا الصراع ليس جديدًا ولكن كان موجودًا منذ نشأت الجماعة.





ولذلك تحاول "الفجر" رصد الصراع بين إبراهيم منير ومحمود حسين على الهيمنة والسيطرة على الجماعة.













صراع الجماعة

قال الباحث حسام الحداد، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان منذ نشأتها يوجد صراع بينهم ولكن من يحدد الفائز هو من يملك القوة الإقتصادية في الجماعة.





و أضاف الباحث حسام الحداد في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الصراع الموجود بين إبراهيم منير ومحمود حسين بسبب من يسيطر علي الجماعة ومن هو يتحكم بها ولكن الحقيقة إبراهيم منير سوف يفوز بسبب هو الذي يملك جزء كبير من أموال الجماعة.