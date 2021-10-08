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مواجهات نارية لبنى سويف والتليفونات خارج الديار في القسم الثاني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

تقام عصر السبت منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الاولى ' الصعيد ' بدورى القسم الثانى ، وتشهد جميع مباريات المجموعة اهتمام كبير من المتابعين بجانب توافر عوامل الإثارة والتشويق بجميع المباريات .


ويخوض قطبي كرة القدم ببنى سويف الثنائى بنى سويف الرياضى وتليفونات بنى سويف مواجهات خارج الديار بتلك الجولة .


بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف يحل ضيفا على الإعلاميين بقيادة مديره الفنى جميل حلمى بالمباراة التى تجمع بين الفريق باستاد الإعلاميين ، ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد نقطة عقب تعادله بالمباراة الافتتاحية بملعبه أمام كيما اسوان بنتيجة 2/2 ، فيما يحتل الإعلاميين المركز الخامس عشر برصيد صفر وذلك عقب خسارته بالجولة الماضية خارج ملعبه أمام طامية الصاعد حديثا للقسم الثانى بثنائية نظيفة .

ويخوض محمد يوسف وجهازه المعاون المباراة بدافع خطف الثلاث نقاط وإسعاد الجماهير وتقديم عرض فنى قوى يليق بإمكانيات لاعبي الفريق وتاريخ النادى السويفى واستغل يوسف الفاسلوع الماضى فى إقامة مباراة ودية أمام مركز شباب ببا لزيادة الانسجام بين صفوف الفريق فيما يبحث جميل حلمى وجهازه المعاون عن تحقيق ثلاث نقاط اولى بمشوار الإعلاميين بالموسم الجديد ومصالحة الجماهير .


تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد جمال يحل ضيفا على المدينة المنورة بقيادة مديره الفنى محمد عويس بملعب المدينة بالأقصر ، ويحتل التليفونات المركز الرابع عشر بدون نقاط بعد خسارته بالجولة الأولى بملعبه أمام ضيفه البدارى فيما يحتل المدينة المنورة المركز العاشر بدون نقاط بعدم عدم إقامة مباراته بالجولة الأولى أمام ديروط وتاجيلها لموعد اخر .

ويخوض محمد جمال وجهازه المعاون المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية للتليفونات خاصة بعد الخسارة المفاجئة بالجولة الماضية واستغل الجهاز الفنى للتليفونات الاسبوع الماضي إقامة ودية أمام المقاصة لزيادة الانسجام بين اللاعبين ، فيما يسعى محمد عويس وجهازه المعاون لتحقيق انتصار اول للمدينة المنورة على ملعبه ووسط جماهيره بالموسم الجديد .

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