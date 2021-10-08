أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، استقرارًا ملحوظًا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1758 دولارا للأوقية.





أسعار الذهب في مصر:

وسجل الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 773 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 883 جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب نحو 6,234 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 515 جنيهًا.





يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.