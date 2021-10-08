دون أدوار سياسية أو اجتماعية.. الرئيس السورى يسمح لعمه بالعودة للبلاد





أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الجمعة، عن السماح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى إلى دمشق، بعدما أمضى قرابة أكثر من 30 عاماً فى أوروبا.

وظهر رفعت الأسد، في بلاده منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس بشار الأسد ترفع عن كل ما فعله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى سورية مثله مثل أى مواطن سورى آخر ولن يكون له أى دور سياسى أو اجتماعي.

وأضافت مصادر، أن العودة جاءت بعد اتصالات مكثفة مع الحكومة السورية التي سمحت له بالدخول "مراعاة لظروفه الصحية، ورغبة في طي صفحة الخلاف والتسامح".

وأشارت المصادر إلى أن رفعت كان يردد دائمًا في مجالسه الخاصة بأنه يريد أن يقضي ما تبقى من عمره في سوريا، وأوصى أبناءه بأن يدفن فيها بعد موته.

