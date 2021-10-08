مباريات قوية بالجولة الأولى للقسم الثالث في الصعيد





تنطلق السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا منافسات الأسبوع الأول، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2021\2022



حيث يلعب فريق ناصر الفكرية، مع فريق مركز شباب الخارجة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية.



ثم يواجه فريق مركز شباب القوصية، فريق أسمنت أسيوط، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب القوصية.



ويلعب فريق بني مزار مع فريق مركز شباب مغاغه، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مطاي.



كما يلتقي فريق أبوتيج، مع فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب أبوتيج.



ويشهد ملعب ناصر ملوي، لقاء يجمع فريق مركز شباب ناصر ملوي مع فريق نادي القوصية.



والجدير بالذكر أن فريق مركز شباب سمالوط يحصل على راحه في هذه الجولة.