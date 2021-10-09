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رئيس تحرير روزاليوسف: عمرو دياب ينافس نفسه منذ 30 سنة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:33 ص
أحمد الطاهري
أحمد الطاهري
فايزة عبد السلام
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن الغلاف الأسبوعي للمجلة الذي حمل شكلًا جديدًا، جاء بثماره لاسيما بعد تناوله العديد من القضايا المختلفة والتي اعتبرت عكس المألوف، لاسيما الملف المتعلق بمسيرة الفنان عمرو دياب.

وأوضح "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية للفضائية المصرية، مساء الجمعة، أن سبب اختيار عمرو دياب ليكون نجم العدد، هي مسيرته الحافلة التي زخرت بالنجاح والتفوق الفني منذ 30 عامًا، معتبرًا أن عمرو دياب ينافس نفسه منذ 30 عامًا بالتمام.

وأشار رئيس تحرير مجلة رواليوسف، إلى أن العدد الجديد للمجلة جاء بعد أسبوع من الإعدادات والتجهيزات بينه وبين باقي أفراد المؤسسة، مؤكدًا أن استمرارهم على إصدار المجلة ورقيًا في ظل اختفاء الصحافة الورقية في مصر، معلقًا:" لو مفيش روزاليوسف مش هيكون فيه حاجة تاني".

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عمرو دياب روز اليوسف بوابة الفجر الفجر

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