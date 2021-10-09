رئيس تحرير روزاليوسف: عمرو دياب ينافس نفسه منذ 30 سنة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن الغلاف الأسبوعي للمجلة الذي حمل شكلًا جديدًا، جاء بثماره لاسيما بعد تناوله العديد من القضايا المختلفة والتي اعتبرت عكس المألوف، لاسيما الملف المتعلق بمسيرة الفنان عمرو دياب.





وأوضح "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية للفضائية المصرية، مساء الجمعة، أن سبب اختيار عمرو دياب ليكون نجم العدد، هي مسيرته الحافلة التي زخرت بالنجاح والتفوق الفني منذ 30 عامًا، معتبرًا أن عمرو دياب ينافس نفسه منذ 30 عامًا بالتمام.



