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جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:14 م
روجينا
روجينا
الفجر الفني


أجرى المصور محمود عادل، فوتوسيشن للفنانة روجينا خلال الفترة الماضية، وبالتحديد أثناء مشاركتها في أحد المهرجانات.


وكان أجرى قد من قبل للعديد من الفنانين فوتوسيشين، من بينهم، بيومي فؤاد، وحسن شاكوش، وهنا الزاهد.


وعُرض للفنانة روجينا في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "بنت السلطان" من بطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.


وكانت روجينا قد أثارت جدلا خلال الفترة الماضية برقصها مع المطرب راغب علامة في أحد الحفلات.
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل
جلسة تصوير للفنانة روجينا بتوقيع محمود عادل

الكلمات المفتاحية

روجينا الفجر اخبار الفجر الفني

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