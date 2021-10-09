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إبراهيم عيسى: تيار الاسلام السياسي اتحرق تمامًا على أرض الواقع (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:29 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على تطور التشجيع الكروي وبث العنف والكراهية بين جماهير الأندية، مؤكدًا أن هناك إختراق إخواني فيما يخص جماهير النادي الاهلي بنسبة 1000%، بالاضافة لإختراق سلفي لجماهير نادي الزمالك قائلا: أنا مسؤول عن كلامي.

وأضاف "عيسى" خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن لديه الادلة على الاختراق الاخوان والسلفي لجماهير النادي الاهلي والزمالك، بالوقائع والتوجهات والحسابات، قائلا: يمكن استخدام المشهد بمنتهى البساطة من قبل أى قوى منظمة لصالح استهداف الواقع المصري بتوتراته.

وأكمل: المجتمع المصري مقفول عليه سياسيًا، بالاضافة إلى أن تيار الاسلام السياسي اتحرق تمامًا على أرض الواقع في المجتمع المصري وليس لديه أي طريقه يعمل من خلالها غير ركوب ظواهر جماهيرية موجودة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإسلام السياسي إبراهيم عيسى

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