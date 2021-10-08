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انفراد.. رفع اسم مستشار شيخ الأزهر الأسبق من سجلات أعضاء مجلس الدولة
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:55 م
هدير حمزة
أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القـرار رقم 743 لسنة 2021 برفع اسم المستشار محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف المستشار المساعد "أ" بمجلس الدولة من سجلات أعضاء مجلس الدولة، بناءً على طلب الاسقالة المقدم منه والذي حمل رقم 4507، بتاريخ 6 أكتوبر 2021.
ونصت المادة الثانية من القرار على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، وجميع الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار.
يذكر أن المستشار محمد محمود عبد السلام شغل منصب المستشار القانوني الأسبق لشيخ الأزهر وأمين عام لجنة الأخوة الإسلامية.