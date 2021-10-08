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عاجل - ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز الصعب على ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:55 م
مصر وليبيا
مصر وليبيا
محمد زويد
نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق فوزا هاما على نظيره المنتخب الليبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت المباراة التي جمعت بين المنتخبين، تألق لعمر مرموش الذي شارك لأول مرة بقميص منتخب بلاده والذي استطاع أن يسجل هدف الانتصار والثلاث نقاط.

وفي الناحية الأخرى نجح منتخب أنجولا في تحقق الفوز على نظيره الجابون بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب سليمان أحمد جمعة بأنجولا. 

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر برصيد 7 نقاط. 
2- ليبيا برصيد 6 نقاط.
3 - أنجولا برصيد 3 نقاط.
4 - الجابون برصيد نقطة وحيدة.

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