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5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:55 م
كيروش
كيروش
علاء خليف
تغلب منتخب مصر على ضيفه منتخب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف منتخب مصر عن طريق اللاعب عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني بالدقيقة 49 من تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء منتخب ليبيا.

ترتيب مجموعة مصر بعد مباريات الجولة الثالثة
هذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الجابون ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

مكاسب حققها كيروش بعد الفوز على ليبيا

1- صدارة المجموعة

أهم المكاسب التي حققها منتخب مصر بقيادة كيروش بعد فوزه على منتخب ليبيا هي اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن المنتخب الليبي.

2- كسب الثقة

ساهم الفوز الثمين الذي حققه منتخب مصر في مباراة الليلة ضد منتخب ليبيا في اكتساب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة ثقة الجماهير المصرية خاصة وأنه الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه وديا على منتخب ليبيريا 2-0.

3- أول فوز رسمي

حقق البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري أول فوز رسمي له مع منتخبنا الوطني على حساب المنتخب الليبي بعدما سبق وفاز وديا على ليبيريا.

4- عمر مرموش

من أهم مكاسب منتخب مصر في مباراة اليوم ضد منتخب ليبيا اللاعب الشاب عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني والذي تألق بشكل لافت للأنظار في مباراة الليلة وسجل هدف الفوز للفراعنة وقاده لصدارة المجموعة السادسة.

5- الرد على المشككين

الأداء الجيد والفوز الثمين الذي حققه منتخب مصر على منتخب ليبيا أخرس ألسنة المنتقدين للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد اختياراته في قائمة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيا وسيكون هذا الفوز بمثابة دافع معنوي للفراعنة قبل مباراة الجولة الرابعة ضد نظيره الليبي.

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