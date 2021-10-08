Advertisements

ماذا قدم عمر مرموش في أول مشاركة دولية مع منتخب مصر؟ (أرقام)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
علاء خليف
حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
هذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الجابون ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

مرموش يتألق ويقود الفراعنة للفوز على ليبيا

شهدت مباراة مصر وليبيا مساء اليوم الجمعة، تألق كبير للاعب الشاب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق شتوتجارت الألماني في أول اختبار رسمي له مع منتخب الفراعنة بعد استدعائه لمعسكر منتخب من جانب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

عمر مرموش بدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، ولعب 76 دقيقة مع منتخب الفراعنة وظهر اللاعب بمستوى رائع مع المنتخب الوطني في أول مباراة مشاركة رسمية له، وسجل اللاعب هدف الفوز للمنتخب في الدقيقة 49 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

ويعد هذا الهدف الدولي الأول لـ عمر مرموش مع منتخب مصر بعد انضمامه لمنتخبنا الوطني للمرة الأولى تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش والذي حرص على استدعائه للمعسكر الحالي بعد تألق اللاعب في الفترة الماضية رفقة فريق شتوتجارت الألماني.

وسيكون عمر مرموش من العناصر الأساسية التي سيعول عليها البرتغالي كيروش  في مباريات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة اليوم ضد ليبيا.

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. رفع اسم مستشار شيخ الأزهر الأسبق من سجلات أعضاء مجلس الدولة

منذ ساعة الا ربع

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

تصريح مفاجىء من لابورتا عن ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز الصعب على ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ 41 دقيقة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الفوز على ليبيا.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ربع ساعة

ماذا قدم عمر مرموش في أول مشاركة دولية مع منتخب مصر؟ (أرقام)

منذ 43 دقيقة

"زوجي الثامن".. علاء الشربيني يتصدر التريند بعد تصريحات سهير رمزي لهذا السبب

منذ ساعتين و 10 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

10:55 م

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

10:31 م

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

10:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements