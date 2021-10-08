ماذا قدم عمر مرموش في أول مشاركة دولية مع منتخب مصر؟ (أرقام)

حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

هذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الجابون ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





مرموش يتألق ويقود الفراعنة للفوز على ليبيا





شهدت مباراة مصر وليبيا مساء اليوم الجمعة، تألق كبير للاعب الشاب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق شتوتجارت الألماني في أول اختبار رسمي له مع منتخب الفراعنة بعد استدعائه لمعسكر منتخب من جانب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.





عمر مرموش بدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، ولعب 76 دقيقة مع منتخب الفراعنة وظهر اللاعب بمستوى رائع مع المنتخب الوطني في أول مباراة مشاركة رسمية له، وسجل اللاعب هدف الفوز للمنتخب في الدقيقة 49 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.





ويعد هذا الهدف الدولي الأول لـ عمر مرموش مع منتخب مصر بعد انضمامه لمنتخبنا الوطني للمرة الأولى تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش والذي حرص على استدعائه للمعسكر الحالي بعد تألق اللاعب في الفترة الماضية رفقة فريق شتوتجارت الألماني.





وسيكون عمر مرموش من العناصر الأساسية التي سيعول عليها البرتغالي كيروش في مباريات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة اليوم ضد ليبيا.