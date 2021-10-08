إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، نتيجة انتخابات التجديد النصفي التي جرت اليوم بمجمع المرأة ببنها.



وأسفرت عن فوز كلًا من الدكتور رؤوف عبدالله، وعلاء جودة على مقعدي فوق السن، والدكتور أحمد يوسف ب272 صوت، والدكتور أحمد الدالي ب 213 صوت على مقعدي تحت السن، وذلك في خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت اليوم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.



وتنافس خلال الانتخابات التي أجريت اليوم وأعلنت نتيجتها منذ قليل 5 أعضاء على مقعد تحت السن، وهم الدكتور أحمد بوسف مدير مستشفى طوخ المركزي، والدكتور أحمد الدالي إخصائي جراحة بالتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعيد، والدكتور مصطفى أبو اليزيد، والدكتور أحمد أنور.



ويتنافس على مقعد فوق السن الدكتور علاء جودة والدكتور محمد إبراهيم، ورؤوف فؤاد، والدكتور أحمد شوقي.