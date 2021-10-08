إبراهيم عيسى: إسرائيل تعيش حالة من الإنكار لجرائمها

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بشأن حقوق الإنسان، متابعًا أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من الإنكار بسبب الجرائم القومية التي يرتكبها اليهود في داخل إسرائيل، خاصة الإرهاب اليهودي.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن في العقل الإسرائيلي دائمًا ما يكون الإرهابيون عربًا دائمًا ما يكون التطرف الديني إسلامي والعنصرية والعنف من خطايا الاخرين، والاسرائليون واليهود دائمًا ما يكونوا ضحايا الارهاب والكراهية ومعاداة السامية.



وتابع، في حال تناقد الواقع مع رأي الاسرائليين المسبق في انفسهم دائمًا ما يكون رد الفعل العام واحدَا:" لقد كان استثناءًا للقاعدة" وعندما يعتدي اليهود على الفلسطينيين ويقتلون ويحرقون ويطلقون النار وينهبون ويسرقون دائمًا ما يقولون أنه واقعة واحدة من نوعها ولا تسجل في الاحصائية.