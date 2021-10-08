Advertisements

إبراهيم عيسى: إسرائيل تعيش حالة من الإنكار لجرائمها

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:59 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بشأن حقوق الإنسان، متابعًا أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من الإنكار بسبب الجرائم القومية التي يرتكبها اليهود في داخل إسرائيل، خاصة الإرهاب اليهودي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن في العقل الإسرائيلي دائمًا ما يكون الإرهابيون عربًا دائمًا ما يكون التطرف الديني إسلامي والعنصرية والعنف من خطايا الاخرين، والاسرائليون واليهود دائمًا ما يكونوا ضحايا الارهاب والكراهية ومعاداة السامية.

وتابع، في حال تناقد الواقع مع رأي الاسرائليين المسبق في انفسهم دائمًا ما يكون رد الفعل العام واحدَا:" لقد كان استثناءًا للقاعدة" وعندما يعتدي اليهود على الفلسطينيين ويقتلون ويحرقون ويطلقون النار وينهبون ويسرقون دائمًا ما يقولون أنه واقعة واحدة من نوعها ولا تسجل في الاحصائية.

الكلمات المفتاحية

جرائم انكار إبراهيم عيسى

أخبار تهمك

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. رفع اسم مستشار شيخ الأزهر الأسبق من سجلات أعضاء مجلس الدولة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قدم عمر مرموش في أول مشاركة دولية مع منتخب مصر؟ (أرقام)

منذ 42 دقيقة

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد الفوز على ليبيا.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

منذ 14 دقيقة

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ 43 دقيقة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

"زوجي الثامن".. علاء الشربيني يتصدر التريند بعد تصريحات سهير رمزي لهذا السبب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز الصعب على ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ 43 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ 40 دقيقة

تصريح مفاجىء من لابورتا عن ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تقارير أمريكية تفضح كيف اخترقت قطر نيويورك تايمز

إبراهيم عيسى: 80% من شباب اليهود فى أمريكا انتخابوا بايدن وليس ترامب

إبراهيم عيسى: السلام بين مصر وإسرائيل كان ناضج في البداية وتراجع بسبب شهداء الحرب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

10:55 م

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

10:31 م

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

10:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements