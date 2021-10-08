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جولة جديدة للمبعوث الأمريكي لليمن تشمل السعودية والإمارات

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:59 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي


أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن سينطلق في جولة إقليمية، تشمل الأردن والسعودية والإمارات وسلطنة عمان.

وسيحاول المبعوث تيم ليندركينغ إيجاد "مساعدة فورية" لليمنيين خلال محادثات حول معارك مدينة مأرب بين القوات الحكومية، ومليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هجوم مليشيات الحوثي "يفاقم الأزمة الإنسانية ويقتل المدنيين ويتعارض مع الإجماع الدولي على الحاجة الملحة لحل سلمي للنزاع".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الموثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في اليمن، مثل التجنيد غير القانوني للأطفال والتعذيب والعنف الجنسي واستخدام التجويع كسلاح حرب".

والخميس، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ‫اليمن لمدة عامين.

موقف دولي يرقى لتطلعات اليمنيين وبشاعة جرائم الحوثي التي لم تلق الردع الكافي لوضع حد لانقلاب يستنزف البلاد منذ سنوات، لاقى ترحيبا من قبل نشطاء ومحللين سياسيين يمنيين.

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