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أول تعليق للنيابة الإدارية بعد واقعة إلقاء لقاحات كورونا في القمامة (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:25 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
هدى عبدالرازق
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل العثور على كميات من لقاحات كورونا على شاطىء ترعة بالمنيا، قائلًا إن إدارة الإعلام بالهيئة رصدت الواقعة، وعُرض الأمر على رئيس الهيئة وجرى توجيه نيابة بني مزار بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وقال "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن التحقيقات كانت مستمرة على مدار اليوم، موضحًا أن الواقعة بدأت بعثور عدد من المواطنين على عدد من العبوات الخاصة للقاح كورونا، لافتًا إلى أنه جرى ضبط 33 كرتونة بإجمالي جرعات 26 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وأوضح أن النيابة استمعت لأقوال المراقب الصحي ومدير الإدارة الصحية ومسؤول التطعيمات والطب الوقائي بمديرية بني مزار، منوهًا بأنه فور اكتشاف كيفية وصول هذه الجرعات للمكان الذي وجدت فيه سيجري الإعلان عن التفاصيل للرأي العام.

ولفت المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن العبوات المعثور عليها ليست منتهية الصلاحية، وصالحة للاستخدام.

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