انفجار دموي.. تفاصيل ما حدث داخل مسجد بأفغانستان (فيديوجراف)

شهدت أفغانستان خلال الساعات الماضية حادثا مأساويا وعمل إرهابي عنيف إثر انفجار استهدف أحد المساجد، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.



وترصد "الفجر" في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن انفجار مسجد:



١-استهدف اليوم الجمعة مسجدا في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان



٢-أسفر عن أكثر من 105 ضحية ما بين قتيل وجريح حتي الآن



٣-وقال مسئول إن "أكثر من 90 جريحا وأكثر من 15 جثة، ما زلنا نستقبل حالات أخرى"



٤-وأضاف مسئول آخر أن عدد من القتلى والجراحي نقلوا إلى عيادة المنظمة غير الحكومية.



٥-وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة



٦-وكشف المتحدث باسم طالبان أن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.



٧-ووقعت عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة، من بينها هجوم على مسجد في كابول



٨-وأعلن تنظيم "داعش الإرهابي" مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات



٩- على الرغم من أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن



١٠-الا أن الطائفة الشيعية يتم استهدافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي