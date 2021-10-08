بالسيلفر.. مايا دياب تبهر جمهورها فى أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها صورا من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" وهي ترتدي جامبسوت باللون الفضي بها لمعة،ذات أكمام طويلة، وارتدت اسكاف مشجر على شعرها، ووضعت ماكياج مناسب مع بشرتها مما أبرز ملامحها الجميلة وتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري.