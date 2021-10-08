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تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الجديد ونهايته

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:03 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

استقر مسؤولو رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب على موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري في الموسم الجديد و نهاية البطولة.

موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري

و كشف المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأكد مسؤولو رابطة الأندية المصرية على نهاية الموسم الجديد من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الذي يحمل لقبه الزمالك بنهاية شهر أغسطس من العام القادم.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية أن نظام الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم سيكون بالشكل المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين بنظام الذهاب والإياب مع خوض كل فريق 34 أسبوعا.

و أشارت رابطة الأندية المصرية إلى إقامة قرعة الموسم الجديد في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم 12 من شهر  أكتوبر الجاري خارج مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

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