تريزيجيه: ألف مبروك لمنتخبنا الوطني.. ربنا يكملها بالصعود إن شاء الله

عبر محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن سعادته بفوز الفراعنة على ليبيا ١-٠ في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.





وفاز منتخب مصر مساء اليوم الجمعة على ضيفه ليبيا بهدف نظيف سجله عمر مرموش المعار لشتوتجارت الألماني في الشوط الثاني من المباراة التي جرت على استاد برج العرب بالإسكندرية.





تريزيجيه كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الف مبروك لمنتخبنا الوطني، ربنا يكملها بالصعود إن شاء الله".





ويلتقي منتخب مصر مجددًا مع نظيره الليبي يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.



