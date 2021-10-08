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المغرب: 655 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر


سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 668 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 938286 إصابة.

وسجل المغرب اليوم 14 وفاة جديدة، نزولا من 23 أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14427 حالة في المملكة.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة المغربية البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية الدولية".

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كورونا المغرب إصابة جديدة

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