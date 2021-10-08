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عمر مرموش يهدي مصر فوزا ثمينا على ليبيا وتتصدر المجموعة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:08 م
عمر مرموش
عمر مرموش
عمر مرموش ، حقق منتخب مصر الوطني مساء اليوم الجمعة، فوزاً ثميناً على نظيره الليبي، في المباراة التي جمع بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة بتصفيات كأ العالم.

عمر مرموش

وشارك عمر مرموش للمرة الأولى بقميص منتخب مصر، حيث قدم أداءا كبيرا استحق إشادة جميع النقاد والمحللين، وأحرز هدف المباراة الوحيد ليضع مصر في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

مشاركة عمر مرموش

وانطلقت مباراة مصر وليبيا والتي شارك بها عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، منذ البداية، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب.

هدف عمر مرموش

وأحرز النجم عمر مرموش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني، من مجهود فردي للاعب من خارج منطقة الجزاء ليسدد قذيفة تسكن شباك المنتخب الليبي.

عمر مرموش في التشكيل الرسمي

ولعب كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بتشكيل مكون من الشناوي فى حراسة المرمى، وحجازي والونش وفتوح و أكرم توفيق و محمد النني والسولية ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وعمر مرموش ومصطفي محمد .

هدف عمر مرموش يضع مصر في الصدارة

وتصدر منتخب مصر بفضل هدف عمر مرموش ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما بقي المنتخب الليبى عند النقطة الـ6 في المرتبة الثانية وبانتظار مباراة العودة الاثنين المقبل.

مجموعة مصر وهدف عمر مرموش

وتضم مجموعة مصر الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش الوافد الجديد الجابون وأنجولا والمنتخب الليبي الشقيق، ومنافس منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة.



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