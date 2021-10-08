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محمود حافظ: كنت شغال مدرس وسقطت مرتين في معهد الفنون

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:12 م
محمود حافظ ومحمد هنيدي
محمود حافظ ومحمد هنيدي
إسراء عبد الفتاح
كشف الفنان محمود حافظ أنه كان يعمل مدرس قبل التحاقه بالتمثيل، مشيرًا إلى أنه قدم مرتين في معهد الفنون ورسب خلال الامتحانات، ومع المرة الثالثة التي قدم فيها تم قبوله.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنان محمد هنيدي هو من قام بالحديث معه عند الاتفاق على فيلم "الأنس والنمس"، لافتًا إلى أن هذا العمل كان تاني تعاون مع شريف عرفة بعد فيلم الممر.


يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" بطولة "محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وسليمان عيد"، ومن إخراج شريف عرفة.

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محمد هنيدي الفجر الأنس والنمس اخبار الفجر الفني

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